Челси - Вест Хэм: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

Обе команды продолжают вести битву за еврокубки. "Челси" при всей своей нестабильности один из главных претендентов на третью строчку таблицы АПЛ, а "Вест Хэм" идёт седьмым, занимая последнее из проходных в международные турниры мест. Но для нас намного важнее присутствие в старте "молотобойцев" Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек впервые в нынешнем розыгрыше АПЛ выйдет на поле с первых минут .

Чемпионат Англии. 34-й тур

"Челси" 16:00 "Вест Хэм Юнайтед"

Трансляция - Setanta Sports