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Челси - Вест Хэм: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

Англия
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Ярмоленко в старте

Челси - Вест Хэм: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды продолжают вести битву за еврокубки. "Челси" при всей своей нестабильности один из главных претендентов на третью строчку таблицы АПЛ, а "Вест Хэм" идёт седьмым, занимая последнее из проходных в международные турниры мест. Но для нас намного важнее присутствие в старте "молотобойцев" Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек впервые в нынешнем розыгрыше АПЛ выйдет на поле с первых минут.

Чемпионат Англии. 34-й тур
"Челси" 16:00 "Вест Хэм Юнайтед"
Трансляция - Setanta Sports

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В статье: Андрей Ярмоленко Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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