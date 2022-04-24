АПЛ. Бернли отправил Эвертон в зону вылета 

Революция Майкла Джексона продолжается. После увольнения Шона Дайча и назначения экс-тренера молодежки "Бернли" уже набрал семь очков из девяти возможных в последних трех турах. Этот рывок позволил ланкаширцам покинуть зону вылета. У третьего с конца "Эвертона" два матча в запасе (один из них - против "Ливерпуля" в 18:30), но их еще нужно выиграть.

Джексон не стал что-то радикально ломать в игре "Бернли". Те самые 4-4-2 и игра без мяча. Однако "Бернли" стал действовать с большей организованостью, дисциплиной и эффектиновстью. Достачно посмотреть на количество пропущенных мячей. В последних шести матчах с Дайчем "Бернли" пропустил 14 голов, с Джексоном - всего один пропущенный мяч в трех турах.

В прошлом туре "Бернли" забил два гола "Саутгемптону", сегодня для победы хватило одного мяча. Второй гол в сезоне забил чешский форвард Матей Выдра. Очень вовремя.

"Брайтон" и "Саутгемптон" соседи по турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. Эти команды благодаря харизматичным менеджерам и эффективному руководству вызывают всеобщее восхищение и почитание. Их игра не могла не получится интересной, команды порадовали болельщиков на "Амекс Стэдиум" четырьмя голами. Вишенка на торте - очередной мяч со штрафного прямым ударом от Уорд-Проуза.

Чемпионат Англии, 34-й тур

Фалмер, "Амекс Сэдиум"

"Брайтон" - "Саутгемптон" 2:2

Голы: Уэлбек 2, Салису 44 (авт.) - Уорд-Проуз 45+4, Уорд-Проуз 54

"Брайтон": Санчес - Велтман, Уэбстер (Гросс 62), Данк, Кукурелья - Мвепу (Марч 61), Мак Аллистер, Кайседо - Троссард - Мопе (Сармиенто 85), Уэлбек

"Саутгемптон": Форстер - Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто (Перро 37) - Телла (Армстронг 67), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд - Лонг (Броя 80), Адамс

Предупреждение: Кукурелья 45+3

Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Выдра 62

"Бернли": Поуп - Робертс, Коллинз, Тарковски, Тэйлор - Макнил (Лонг 86), Корк, Браунхилл, Родригес (Барнс 64) - Вегорст, Выдра (Леннон 71)

"Вулверхэмптон": Са - Саисс (Тринкау 79), Коуди, Боли - Хонни, Моутиньо, Дендокер, Семеду - Хван, Хименес - Силва (Нету 67)

Предупреждения: Выдра 33, Тэйлор 77, Барнс 90+4 - Нету 90+4