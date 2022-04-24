Рюдигер покинет Челси из-за санкций в сторону лондонского клуба

В предстоящее летнее трансферное окно лондонский "Челси" потеряет сразу двух игроков оборонительной линии.

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель прокомментировал уход из клуб Антонио Рюдигера.

"Рюдигер уйдет, так как мы не можем конкурировать из-за санкций. Но сейчас мы не принимаем это на свой счет. Это его решение", - заявил немецкий наставник.

Также по информации итальянского журналиста Фабрицио Романо из "Челси" уйдет Андреас Кристенсен.

Как сообщает источник, датчанин перейдет в каталонскую "Барселону", а немец ведет переговоры с мадридским "Реалом".