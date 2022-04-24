Челси - Вест Хэм 1:0. Ярмоленко вышел в старте. Видео обзор матча

"Челси" сумел все-таки добыть победу в поединке против соседей из Лондона "Вест Хэма". Победу "пенсионерам" принес вингер Пулишич - американец вырвал три очка для Томаса Тухеля на 90-й минуте. Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на эту игру и был заменен на 73-й минуте.

АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Вест Хэм" 1:0

На 87-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти

Гол: Пулишич (90)