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Лэмпард: На Энфилде не часто дают пенальти

Англия
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Наставник "ирисок" о мерсисайдском дерби

Лэмпард: На Энфилде не часто дают пенальти

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард подвел итоги поражения от "Ливерпуля" в матче 34-го тура АПЛ.

"Думаю, дважды можно было давать пенальти, но на "Энфилде" вы не часто их получаете.

Факт того, что был контакт, а его (Энтони Гордона – прим.) освистали – это безумие. Второй момент был бы фолом на любом другом участке поля. Иногда вы не получаете пенальти здесь", - рассказал коуч "ирисок".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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