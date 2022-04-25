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Лэмпард: На Энфилде не часто дают пенальти
Наставник "ирисок" о мерсисайдском дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард подвел итоги
"Думаю, дважды можно было давать пенальти, но на "Энфилде" вы не часто их получаете.
Факт того, что был контакт, а его (Энтони Гордона – прим.) освистали – это безумие. Второй момент был бы фолом на любом другом участке поля. Иногда вы не получаете пенальти здесь", - рассказал коуч "ирисок".
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Источник:BBC
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