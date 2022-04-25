Новый тренер МЮ стремится подписать Эриксена

Полузащитник сборной Дании и английского "Брентфорда" Кристиан Эриксен попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". По информации издания Daily Star, новый наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг хочет видеть игрока в своей команде.

Голландский тренер стремится сделать Эриксена центральной фигурой в "МЮ".

Отметим, что в нынешнем сезоне Кристиан сыграл семь матчей за "Брентфорд", в которых отличился голом и отдал две результативные передачи.

Контракт Эриксена с "Брентфордом" рассчитан до конца текущего сезона.