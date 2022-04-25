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Вылетел надолго. Талант обороны Саутгемптона получил тяжелую травму колена
Он уже успел стать важным игроком для "святых"
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал травму защитника команды Тино Ливраменто. Воспитанник "Челси" получил повреждение в игре чемпионата Англии против "Брайтона", матч завершился со счетом 2:2.
Правый латераль был заменен уже в первом тайме после неудачного приземления. По предварительным данным, у Тино повреждение крестообразных связок колена, из-за которого защитник может пропустить до полугода.
"Все выглядит плохо. Жаль это говорить, но травма серьезная. Мы пока не знаем, на какой срок вылетел Тино, но как бы долго он ни отсутствовал, он точно вернется еще сильнее. Сейчас Ливраменто подавлен", – констатировал Хазенхюттль.
В текущем сезоне 19-летний исполнитель сыграл 32 матча за "Саутгемптон" во всех турнирах.
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