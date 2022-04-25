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Тен Хаг получит 150 млн. фунтов на трансферы в МЮ
Ещё ряд футболистов клуб сможет продать, чтобы привлечь дополнительные средства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг получит 150 миллионов фунтов на трансферы, сообщает ESPN. Клуб хочет продать Эрика Байи, Фила Джонса, Алекса Теллеса, Аарона Уан-Биссаку и Антони Марсьяля.
Сообщается, что средства с продажи футболистов также будут вложены в усиление состава.
Отмечается, что в качестве свободных агентов команду, вероятно, покинут полузащитники Неманя Матич, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани.
Голкипер Дин Хендерсон сам хотел бы уйти, но "МЮ" не хочет его отпускать и предпочел бы отдать его на сезон в аренду.
Также тен Хаг сомневается подходит ли его системе Давид Де Хеа.
Среди приоритетных задач "МЮ" – приобретение форварда и как минимум одного хавбека.
Напомним, Эрик тен Хаг начнет тренировать "манкунианцев" по окончанию текущего сезона. Оставшиеся матчи "Юнайтед" доиграет под руководством Ральфа Рангника.
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