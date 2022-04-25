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Тен Хаг получит 150 млн. фунтов на трансферы в МЮ

Англия
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Ещё ряд футболистов клуб сможет продать, чтобы привлечь дополнительные средства

Тен Хаг получит 150 млн. фунтов на трансферы в МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг получит 150 миллионов фунтов на трансферы, сообщает ESPN. Клуб хочет продать Эрика Байи, Фила Джонса, Алекса Теллеса, Аарона Уан-Биссаку и Антони Марсьяля.

Сообщается, что средства с продажи футболистов также будут вложены в усиление состава.

Отмечается, что в качестве свободных агентов команду, вероятно, покинут полузащитники Неманя Матич, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани.

Голкипер Дин Хендерсон сам хотел бы уйти, но "МЮ" не хочет его отпускать и предпочел бы отдать его на сезон в аренду.

Также тен Хаг сомневается подходит ли его системе Давид Де Хеа.

Среди приоритетных задач "МЮ" – приобретение форварда и как минимум одного хавбека.

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Напомним, Эрик тен Хаг начнет тренировать "манкунианцев" по окончанию текущего сезона. Оставшиеся матчи "Юнайтед" доиграет под руководством Ральфа Рангника.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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fato48
25.04.2022 в 20:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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