Тен Хаг получит 150 млн. фунтов на трансферы в МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг получит 150 миллионов фунтов на трансферы, сообщает ESPN. Клуб хочет продать Эрика Байи, Фила Джонса, Алекса Теллеса, Аарона Уан-Биссаку и Антони Марсьяля.

Сообщается, что средства с продажи футболистов также будут вложены в усиление состава.

Отмечается, что в качестве свободных агентов команду, вероятно, покинут полузащитники Неманя Матич, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани.

Голкипер Дин Хендерсон сам хотел бы уйти, но "МЮ" не хочет его отпускать и предпочел бы отдать его на сезон в аренду.

Также тен Хаг сомневается подходит ли его системе Давид Де Хеа.

Среди приоритетных задач "МЮ" – приобретение форварда и как минимум одного хавбека.

Напомним, Эрик тен Хаг начнет тренировать "манкунианцев" по окончанию текущего сезона. Оставшиеся матчи "Юнайтед" доиграет под руководством Ральфа Рангника.