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Жезус: Камбэки Реала нельзя остановить, но мы верим в себя
Давление на футболистов "Сити" сейчас выше чем в 2020 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус высказался о противостоянии с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. "Почти все мадридцы имеют большой опыт выступлений в плей-офф ЛЧ – это очень важно", – приводит его слова Marca.
– Как остановить "Реал", который совершил камбэки против "ПСЖ" и "Челси" на "Сантьяго Бернабеу"?
– Это нельзя остановить. Почти все футболисты мадридцев имеют большой опыт выступлений в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Это очень важно.
Но мы верим в себя. В прошлом году наша команда дошла до финала и, к сожалению, проиграла, но мы дошли до него.
– В 2020 году вы вышли на поле на "Бернабеу", забили и добились удаления для Серхио Рамоса.
– Было очень сложно и напряженно, впрочем, как и всегда, когда играешь на "Бернабеу" против "Реала". Мы выиграли, но соперник старался.
Я был рад помочь своей команде, но теперь все будет по-другому, с другими игроками.
Винисиус Жуниор, который играл тогда, сейчас стал намного более зрелым. Он тот же игрок, но уже более зрелый.
Я его большой поклонник. Надеюсь, в будущем он будет становиться все лучше и лучше. Желаю ему удачи, но не против меня! – сказал нападающий "горожан".
Напомним, матч начнется завтра, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 4 мая.
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