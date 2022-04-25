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АПЛ. Кристал Пэлас не смог дожать Лидс 

Англия
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0:0 на Селхерст Парк 

АПЛ. Кристал Пэлас не смог дожать Лидс 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" после сегодняшней игры делит с "Брайтоном" звание чемпиона по количеству ничьих - их у двух южных команд понабиралось по 14. У "Лидса" тоже значительный показатель - десять "мировых", двузначное количество ничьих только у шести команд английской Премьер-лиги.

Не случайно у "Пэлас" столько ничейных матчей. Неумение добывать победы в поединках с большим игрововым преимуществом - одна из исключительных особенностей командой Патрика Виейра, которая еще продолжает свое становление.

И сегодня "Пэлас" создал достаточно моментов у ворот Мелье, дубль мог делать Матета, отличные шансы были у Заа, Галлахера и других, но "орлы" вынуждены довольствоваться только одним очком.

Что касается "Лидса", то сегодня гости действовали блекло в игровом плане, и скорее отличались нарушениями в плане дисциплины. Фолов и стычек было много.

Как бы там не было, "Лидс" не проигрывает в пятом матче подряд, во втором подряд не пропускает, что улучшает его шансы на спасение.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" - "Лидс" 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита - Уорд, Андерсен, Гэхи, Клайн - Макартур, Галлахер - Эзе (Шлупп 78), Айю (Олисе 67), Заа - Матета (Бентеке 84)

"Лидс": Мелье - Даллас, Купер, Льоренте, Эйлинг - Филлипс, Клих (Кох 46) - Харрисон, Родриго (Гелхардт 74), Рафинья - Джеймс (Гринвуд 59)

Предупреждения: Андерсен 45, Уорд 51 - Джеймс 50, Льоренте 77

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Лидс Юнайтед
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