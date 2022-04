АПЛ. Кристал Пэлас не смог дожать Лидс 

"Кристал Пэлас" после сегодняшней игры делит с "Брайтоном" звание чемпиона по количеству ничьих - их у двух южных команд понабиралось по 14. У "Лидса" тоже значительный показатель - десять "мировых", двузначное количество ничьих только у шести команд английской Премьер-лиги.

Не случайно у "Пэлас" столько ничейных матчей. Неумение добывать победы в поединках с большим игрововым преимуществом - одна из исключительных особенностей командой Патрика Виейра, которая еще продолжает свое становление.

И сегодня "Пэлас" создал достаточно моментов у ворот Мелье, дубль мог делать Матета, отличные шансы были у Заа, Галлахера и других, но "орлы" вынуждены довольствоваться только одним очком.

Что касается "Лидса", то сегодня гости действовали блекло в игровом плане, и скорее отличались нарушениями в плане дисциплины. Фолов и стычек было много.

Как бы там не было, "Лидс" не проигрывает в пятом матче подряд, во втором подряд не пропускает, что улучшает его шансы на спасение.

