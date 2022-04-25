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Гвардиола: Нет смысла говорить, насколько хорош мадридский Реал
С мотивацией на матч у тренера всё в порядке
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. "Мы должны провести две исключительные игры", – приводит его слова Goal.com.
"Послушайте, мы уже проходили "Реал" в этом соревновании, но это были две напряженные игры.
В прошлые годы мы вылетали в четвертьфиналах. Реальность такова, что в последнее десятилетие мы уже боремся за Лигу чемпионов, проходим групповой этап и выходим в полуфинал.
Сейчас мы стараемся быть самими собой и хорошо бороться. Мы должны провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, мы сможем это сделать.
Нет необходимости много говорить о том, насколько мы уважаем мадридский "Реал", насколько они хороши. Это все. Это большая честь для меня.
Мы хотим выйти в финал и выиграть его, так же как и "Мадрид", "Вильярреал" и "Ливерпуль". В то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы уже сделали. Никогда, никогда", – сказал главный Пеп.
Напомним, первый полуфинальный матч "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 4 мая.
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