Гвардиола: Нет смысла говорить, насколько хорош мадридский Реал

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. "Мы должны провести две исключительные игры", – приводит его слова Goal.com.

"Послушайте, мы уже проходили "Реал" в этом соревновании, но это были две напряженные игры.

В прошлые годы мы вылетали в четвертьфиналах. Реальность такова, что в последнее десятилетие мы уже боремся за Лигу чемпионов, проходим групповой этап и выходим в полуфинал.

Сейчас мы стараемся быть самими собой и хорошо бороться. Мы должны провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, мы сможем это сделать.

Нет необходимости много говорить о том, насколько мы уважаем мадридский "Реал", насколько они хороши. Это все. Это большая честь для меня.

Мы хотим выйти в финал и выиграть его, так же как и "Мадрид", "Вильярреал" и "Ливерпуль". В то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы уже сделали. Никогда, никогда", – сказал главный Пеп.

Напомним, первый полуфинальный матч "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 4 мая.