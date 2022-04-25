  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Нет смысла говорить, насколько хорош мадридский Реал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Нет смысла говорить, насколько хорош мадридский Реал

Англия
(1 голосов)

С мотивацией на матч у тренера всё в порядке

Гвардиола: Нет смысла говорить, насколько хорош мадридский Реал

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. "Мы должны провести две исключительные игры", – приводит его слова Goal.com.

"Послушайте, мы уже проходили "Реал" в этом соревновании, но это были две напряженные игры.

В прошлые годы мы вылетали в четвертьфиналах. Реальность такова, что в последнее десятилетие мы уже боремся за Лигу чемпионов, проходим групповой этап и выходим в полуфинал.

Сейчас мы стараемся быть самими собой и хорошо бороться. Мы должны провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, мы сможем это сделать.

Нет необходимости много говорить о том, насколько мы уважаем мадридский "Реал", насколько они хороши. Это все. Это большая честь для меня.

Мы хотим выйти в финал и выиграть его, так же как и "Мадрид", "Вильярреал" и "Ливерпуль". В то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы уже сделали. Никогда, никогда", – сказал главный Пеп.

Напомним, первый полуфинальный матч "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 4 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...