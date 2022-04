Замена Погба. МЮ планирует перехватить одного из главных талантов Барселоны

Этим летом "Манчестер Юнайтед" потеряет Поля Погба. Английский клуб уже занялся поиском замены французского хавбека.

По данным журналиста Экрем Конура, "дьяволы" смотрят в сторону таланта "Барселоны" Гави. 17-летний полузащитник пока не подписал новый контракт с каталонцами, который истекает летом 2023-го года.

