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Замена Погба. МЮ планирует перехватить одного из главных талантов Барселоны

Англия
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Замена Погба. МЮ планирует перехватить одного из главных талантов Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Этим летом "Манчестер Юнайтед" потеряет Поля Погба. Английский клуб уже занялся поиском замены французского хавбека.

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По данным журналиста Экрем Конура, "дьяволы" смотрят в сторону таланта "Барселоны" Гави. 17-летний полузащитник пока не подписал новый контракт с каталонцами, который истекает летом 2023-го года.

Неизвестно, какую сумму запросит "Барселона" за своего таланта. Многое будет зависеть от факта, согласится ли испанец продлить контракт в ближайшее время. Разговоры об этом ходят давно.

В текущем сезона Гави отыграл 43 матча, в которых отдал шесть голевых передач и забил два гола.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Гави
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