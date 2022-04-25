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Замена Погба. МЮ планирует перехватить одного из главных талантов Барселоны
Желание тен Хага?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Манчестер Юнайтед" потеряет Поля Погба. Английский клуб уже занялся поиском замены французского хавбека.
По данным журналиста Экрем Конура, "дьяволы" смотрят в сторону таланта "Барселоны" Гави. 17-летний полузащитник пока не подписал новый контракт с каталонцами, который истекает летом 2023-го года.
???? There is no official bid yet but Manchester United is targeting Barcelona's 17 years old youngster Gavi to replace Paul Pogba. #MUFC #ForçaBarça pic.twitter.com/1pTQSaMSOn— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 25, 2022
Неизвестно, какую сумму запросит "Барселона" за своего таланта. Многое будет зависеть от факта, согласится ли испанец продлить контракт в ближайшее время. Разговоры об этом
В текущем сезона Гави отыграл 43 матча, в которых отдал шесть голевых передач и забил два гола.
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