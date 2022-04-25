Лукаку и Конте могут воссоединиться в ПСЖ

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset. Если Антонио Конте придет в клуб – бельгиец будет первым в шорт-листе.

Сообщается, что если тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте все же придет в "ПСЖ", то Ромелу Лукаку будет главной трансферной целью клуба.

У Лукаку не задался первый сезон в "Челси", а зимой нападающий попал в скандал, связанный с желанием форварда вернуться в "Интер", о котором он публично заявил в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте проявляет интерес к работе в "ПСЖ" на фоне слухов об уходе Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне за "Челси" Лукаку провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бельгийца в 85 миллионов евро.