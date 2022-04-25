  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лукаку и Конте могут воссоединиться в ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку и Конте могут воссоединиться в ПСЖ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Антонио хочет ворваться в Париж эффектно

Лукаку и Конте могут воссоединиться в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset. Если Антонио Конте придет в клуб – бельгиец будет первым в шорт-листе.

Сообщается, что если тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте все же придет в "ПСЖ", то Ромелу Лукаку будет главной трансферной целью клуба.

У Лукаку не задался первый сезон в "Челси", а зимой нападающий попал в скандал, связанный с желанием форварда вернуться в "Интер", о котором он публично заявил в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте проявляет интерес к работе в "ПСЖ" на фоне слухов об уходе Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне за "Челси" Лукаку провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бельгийца в 85 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...