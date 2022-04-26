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Рашфорд не намеревается уходить из МЮ, несмотря на шаткое положение в команде

Англия
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Нападающий недоволен количеством игрового времени при Рангнике

Рашфорд не намеревается уходить из МЮ, несмотря на шаткое положение в команде

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий Маркус Рашфорд не планирует уходить из "Манчестер Юнайтед", несмотря на количество игрового времени, сообщает Фабрицио Романо. Англичанин хочет узнать от тен Хага, рассчитывает ли менеджер на него.

Сообщается, что Рашфорд недоволен тем, сколько игрового времени он получает при Рангнике и собирается узнать у Эрика тен Хага, который по окончанию сезона возглавит клуб, входит ли он в его планы.

Он хочет точно знать будет ли новый тренер выпускать его чаще, и не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в услугах англичанина.

В этом сезоне 24-летний форвард выходил на поле в футболке "МЮ" 31 раз, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Контракт Маркуса рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
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