Рашфорд не намеревается уходить из МЮ, несмотря на шаткое положение в команде

Нападающий Маркус Рашфорд не планирует уходить из "Манчестер Юнайтед", несмотря на количество игрового времени, сообщает Фабрицио Романо. Англичанин хочет узнать от тен Хага, рассчитывает ли менеджер на него.

Сообщается, что Рашфорд недоволен тем, сколько игрового времени он получает при Рангнике и собирается узнать у Эрика тен Хага, который по окончанию сезона возглавит клуб, входит ли он в его планы.

Он хочет точно знать будет ли новый тренер выпускать его чаще, и не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в услугах англичанина.

В этом сезоне 24-летний форвард выходил на поле в футболке "МЮ" 31 раз, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Контракт Маркуса рассчитан до лета 2023 года.