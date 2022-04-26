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Зинченко попал в сборную лучших игроков 34-го тура АПЛ

Англия
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Помогли голевая передача и разгром предпоследней команды

Зинченко попал в сборную лучших игроков 34-го тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический портал WhoScored традиционно составил сборную лучших игроков тура АПЛ. На этот раз там нашлось место для украинца.

Александр Зинченко, вышедший в старте на поединок против "Уотфорда", оказался среди лучших на левом фланге обороны. Напомним, что в 34-м туре он отличился голевой передачей.

Сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Реала" в рамках полуфинала ЛЧ. У Зинченко отличные шансы на выходе в старте.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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