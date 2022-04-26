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Зинченко попал в сборную лучших игроков 34-го тура АПЛ
Помогли голевая передача и разгром предпоследней команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored традиционно составил сборную лучших игроков тура АПЛ. На этот раз там нашлось место для украинца.
Александр Зинченко, вышедший в старте на поединок против "Уотфорда", оказался среди лучших на левом фланге обороны. Напомним, что в 34-м туре он отличился голевой передачей.
???????????????????????????? Premier League Team of the Week pic.twitter.com/moQv3kih7c— WhoScored.com (@WhoScored) April 26, 2022
Сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Реала" в рамках полуфинала ЛЧ. У Зинченко отличные шансы на выходе в старте.
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