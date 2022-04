Риски ирисок. Прогресс Миколенко на фоне борьбы Эвертона за выживание 

Смена тренера, борьба за выживание. Война... Первые четыре месяца Виталия Миколенко в "Эвертоне" простыми точно не назовешь.

У украинского защитника не было времени на адаптацию. Миколенко нужно было посреди сезона, без сборов и какой-то подготовки, с ограниченными знаниями языка и новой культуры рвануть из "Динамо" в английскую Премьер-лигу, вероятно самый требовательный чемпионат в мире в плане интенсивности и выносливости. Менее чем через сутки после дебюта Миколенко в АПЛ Рафаэль Бенитес, тренер одобривший его трансфер и ранее продажу Люки Диня в "Астон Виллу", был уволен. Из-за травмы и ковида Миколенко пропустил три матча "ирисок" в чемпионате. После своего выздоровления украинец еще дважды оставался в запасе, хотя номинально у него нет конкурентов (позицию слева закрывал правый фулбек Джонджо Кенни). 24 февраля мир изменился навсегда.

После мартовской международной паузы Миколенко удалось завоевать доверие Френка Лэмпарда. Последние пять матчей Премьер-лиги он начинал в основе. Тем не менее будет большим преувеличением сказать, что все трудности Миколенко остались позади. Ответственность и давление только возрастают. Май будет судьбоносным месяцем для "Эвертона". После 32 туров команда Френка Лэмпарда занимает в лиге третье с конца место. "Эвертону" грозит первый вылет из высшего дивизиона с 1954 года.

Прогресс Миколенко – одна из немногих приятных новостей для болельщиков "ирисок". "Виталий Миколенко действительно прибавляет в "Эвертоне". Он играет надежно и энергично в самых сложных обстоятельствах. В свете всех событий, это впечатляет", – написал после игры с "Лестером" корресподент The Athletic Патрик Бойленд.

"Миколенко действовал превосходно против лучшего правого фланга в Европе. У него было непростое начало, но в последнее время он заметно добавил", – пишет болельщик "Эвертона" и автор фанзина The Toffee Blues Терри Макаллистер после игры с "Ливерпулем". Репортер Liverpool Echo Адам Джонс поставил Миколенко семь баллов за игру в дерби, лучший результат в команде наряду с Гордоном. "У него была сложная задача – действовать против Салаха, и он хорошо справлялся в дуэлях один в один. Салах все же отдал результативный пас, но Миколенко играл очень уверенно", – пишет журналист.

Gotta take the positives. Better side lost. Many Reds praising the fight of the Blues today - with most in agreement Gordon ran the show. If Everton play like that til the end of the season we'll be in with a fighting chance. Oh, and Mykolenko had Saleh in his pocket. UTFT. ???? pic.twitter.com/aDXHeqkBT9