Риски ирисок. Прогресс Миколенко на фоне борьбы Эвертона за выживание 

Смена тренера, борьба за выживание. Война... Первые четыре месяца Виталия Миколенко в "Эвертоне" простыми точно не назовешь.

У украинского защитника не было времени на адаптацию. Миколенко нужно было посреди сезона, без сборов и какой-то подготовки, с ограниченными знаниями языка и новой культуры рвануть из "Динамо" в английскую Премьер-лигу, вероятно самый требовательный чемпионат в мире в плане интенсивности и выносливости. Менее чем через сутки после дебюта Миколенко в АПЛ Рафаэль Бенитес, тренер одобривший его трансфер и ранее продажу Люки Диня в "Астон Виллу", был уволен. Из-за травмы и ковида Миколенко пропустил три матча "ирисок" в чемпионате. После своего выздоровления украинец еще дважды оставался в запасе, хотя номинально у него нет конкурентов (позицию слева закрывал правый фулбек Джонджо Кенни). 24 февраля мир изменился навсегда.

После мартовской международной паузы Миколенко удалось завоевать доверие Френка Лэмпарда. Последние пять матчей Премьер-лиги он начинал в основе. Тем не менее будет большим преувеличением сказать, что все трудности Миколенко остались позади. Ответственность и давление только возрастают. Май будет судьбоносным месяцем для "Эвертона". После 32 туров команда Френка Лэмпарда занимает в лиге третье с конца место. "Эвертону" грозит первый вылет из высшего дивизиона с 1954 года.

Прогресс Миколенко – одна из немногих приятных новостей для болельщиков "ирисок". "Виталий Миколенко действительно прибавляет в "Эвертоне". Он играет надежно и энергично в самых сложных обстоятельствах. В свете всех событий, это впечатляет", – написал после игры с "Лестером" корресподент The Athletic Патрик Бойленд.

"Миколенко действовал превосходно против лучшего правого фланга в Европе. У него было непростое начало, но в последнее время он заметно добавил", – пишет болельщик "Эвертона" и автор фанзина The Toffee Blues Терри Макаллистер после игры с "Ливерпулем". Репортер Liverpool Echo Адам Джонс поставил Миколенко семь баллов за игру в дерби, лучший результат в команде наряду с Гордоном. "У него была сложная задача – действовать против Салаха, и он хорошо справлялся в дуэлях один в один. Салах все же отдал результативный пас, но Миколенко играл очень уверенно", – пишет журналист.

Gotta take the positives. Better side lost. Many Reds praising the fight of the Blues today - with most in agreement Gordon ran the show. If Everton play like that til the end of the season we'll be in with a fighting chance. Oh, and Mykolenko had Saleh in his pocket. UTFT. ???? pic.twitter.com/aDXHeqkBT9 — Peter Guy (@Getintothis) April 24, 2022

После победы над "Манчестер Юнайтед" действия Миколенко отметил и Френк Лэмпард, сказав, что украинец играет именно так, как он (тренер) этого хочет. Возможно с Миколенко усиленно работает один из помощников Лэмпарда Эшли Коул, один из лучших левых защитников в истории АПЛ. "У него есть потенциал для того, чтобы стать очень важным игроком для нас", – говорит Лэмпард об украинце.

Вопрос в том – в какой лиге?

Отставка Бенитеса была неизбежной. Атмосфера в клубе и вокруг него была накалена до предела, испанский тренер стал предельно токсичым для болельщиков и руководство клуба прислушалось к мнению толпы. Но назначение Лэмпарда было риском и пока оно мало оправдывает себя. Лэмпард принял клуб на 15-м месте, имея отрыв в шесть очков от зоны вылета. Сейчас "Эвертон" 18-й. С Лэмпардом "ириски" набрали десять очков в 12 матчах (три победы, ничья, восемь поражений). Это в среднем 0.83 пункта за игру. Показатель Бенитеса – 0.95.

Возможный вылет в Чемпионшип будет большим финансовым ударом по "Эвертону". Ныне на зарплату футболистам уходит 88.6% оборота "ирисок". Каждый финансовый год "Эвертон" заканчивает в огромном убытке, он зависит от постоянных вливаний владельца клуба Мошири . В контрактах футболистов "Эвертона" не предусмотрена опция сокращения зарплат в случае вылета, как это принято в "командах-лифтах" вроде "Норвича" и "Фулхэма". Вылетевшие клубы из АПЛ получают так называемые "парашутные выплаты", но их будет недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Первый год – это 45 млн, второй – 30, третий – 15. В АПЛ последние клубы лиги получают призовые в 120-130 млн. Разница колоссальная.

Поэтому "Эвертону" не удастся избежать распродажи для того, чтобы сократить зарплатную ведомость. Такие футболисты как Делф, Сигурдссон, Тосун покинут летом клуб в качестве свободных агентов, "ириски" планируют получить 20 млн фунтов от "Ювентуса" за Мойзе Кина. Но этого будет недостаточно. Звезд команды вроде Ришарлисона, Калверт-Льюина или Йерри Мины удержать будет сложно.

А что Миколенко? Если "Эвертон" вылетит, его продажа летом не будет иметь смысла. Во-первых, украинский защитник не входит в число самых высокооплачиваемых игроков. Во-вторых, когда "Эвертон" платил зимой 20 млн фунтов за Миколенко, он платил за его потенциал, а не нынешний уровень. В случае "пожарной" продажи украинца летом "Эвертону" удастся выручить не более 50% от суммы договора с "Динамо". В третьих – при продаже Миколенко в команде не останется ни одного левого защитника.

Пока Миколенко лучше всего удалось проявить себя в матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". В этих играх "Эвертон" большую часть времени защищался, и Миколенко успешно выигрывал дуэли, делал блоки, перехваты, неплохо читал игру. "Эвертон" защищался очень глубоко, поэтому украинец часто получал подстраховку. "Миколенко. Классная игра фулбека. Как в старые добрые времена. Защитник, который умеет защищаться", – заметил один из болельщиков "ирисок" после дерби.

Mykolenko has done well today — Alan Myers (@ALANMYERSMEDIA) April 24, 2022

Проблема в том, что в современном футболе этого мало. От флангового защитника требуется и качественная игра в атаке, умение что-то создавать. Пока в исполнении Миколенко мы этого не видим. Ему не удается обострять игру. По данным портала fbref, Миколенко точно отдает короткие передачи (92%), но показатель точности средних падает до 75%, длинных – до 37%. В среднем Миколенко делает за матч полтора паса в последнюю треть. Он редко выполняет кроссы, редко вступает в отбор на половине поля соперника, редко идет на риск.

“Я хочу видеть команду, которая уверенно действует с мячом, умеет контролировать игру, на которую приятно смотреть у ворот соперника. Команда должна быть активной. Нужно выполнять кроссы, бить по воротам и оставаться на половине поля соперника”, – говорил Лэмпард после своего назначения. Реальность вынуждает тренера "Эвертона" умерить свои амбиции – сейчас нужно любой ценой избежать вылета. Миколенко, который хорошо обороняется, будет такой команде полезным. Каким будет украинец в проактивной игре – в АПЛ или Чемпионшипе – мы узнаем только в следующем сезоне.

Фото – Getty Images/Global Images Ukaraine