Томас Тухель не планирует покидать Челси ближайшим летом

Наставник "Челси" Томас Тухель не намерен покидать летом лондонский клуб. Об этом он заявил на пресс-конференции перед встречей с "МЮ".

"С предсезонки следующей кампании мы сделаем все, что возможно. Я буду полностью вовлечен в процесс всем сердцем и всеми своими знаниями", - заявил Тухель.

Thomas Tuchel confirms his plan to stay at Chelsea next season: "From pre-season next season we will give our very best and I will be fully involved with all my heart and my knowledge”, he told @AdamNewson. ???????? #CFC