  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Чемпион Англии планирует приобрести защитника Интера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Англии планирует приобрести защитника Интера

Англия
(1 голосов)

Манчестер Сити готов отдать за трансфер солидную сумму

Чемпион Англии планирует приобрести защитника Интера

Стефан де Врей

Новина українською

Защитник миланского "Интера" Стефан де Врей может продолжить свою карьеру в АПЛ. По информации издания Calciomercato, "Манчестер Сити" планирует подписать контракт с 30-летним игроком.

Чемпион Англии готов потратить на этот трансфер 40 миллионов евро. Сообщается, что "Интер" не прочь отпустить своего игрока, ведь его контракт с клубом истекает через год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Стефан сыграл 26 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Стефан де Врей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде