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Чемпион Англии планирует приобрести защитника Интера
Манчестер Сити готов отдать за трансфер солидную сумму
Стефан де Врей
Защитник миланского "Интера" Стефан де Врей может продолжить свою карьеру в АПЛ. По информации издания Calciomercato, "Манчестер Сити" планирует подписать контракт с 30-летним игроком.
Чемпион Англии готов потратить на этот трансфер 40 миллионов евро. Сообщается, что "Интер" не прочь отпустить своего игрока, ведь его контракт с клубом истекает через год.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Стефан сыграл 26 матчей.
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Источник:Calciomercato
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