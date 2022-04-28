Чемпион Англии планирует приобрести защитника Интера

Защитник миланского "Интера" Стефан де Врей может продолжить свою карьеру в АПЛ. По информации издания Calciomercato, "Манчестер Сити" планирует подписать контракт с 30-летним игроком.

Чемпион Англии готов потратить на этот трансфер 40 миллионов евро. Сообщается, что "Интер" не прочь отпустить своего игрока, ведь его контракт с клубом истекает через год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Стефан сыграл 26 матчей.