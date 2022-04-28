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Клопп продлил контракт с Ливерпулем до 2026 года 

Англия
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Еще четыре года во главе красных 

Клопп продлил контракт с Ливерпулем до 2026 года 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил контракт с клубом до 2026 года, информирует The Athletic. Также на два года продлили соглашения ближайшие помощники немецкого тренера.

Контракт Клоппа действовал до 2024 года и ожидалось, что 54-летний тренер сделает паузу после его окончания. Сам Клопп недавно сказал, что решение о продлении контракта примет исходя из того, будет ли у него энергия продолжать работу.

И она появилась по ходу сезона 2021/22, в котором "Ливерпуль" может сделать квадрупл, пищет The Athletic. Вскре новость получит официальное подтверждение.

На вчерашнем полуфинальном матче с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов присутствовали президент Fenway Sports Group Майк Гордон, управлюящий "Ливерпулем" и агент Клоппа Марк Кошицке. Владельцы "Ливерпуля" не раз ранее говорили о своей готовности продлить контракт с Клоппом.

Немецкй тренер возглавил "Ливерпуль" в октября 2015 года. После увольнения Шона Дайча из "Бернли" Клопп стал "главным долгожителем" среди менеджеров АПЛ.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
28.04.2022 в 17:18
ніх*я собі. Чудова новина. Надіюсь це чемпіонське покоління Клоп плавно перебудує до 2026, щоб для нового тренера не було проблем.А взагалі, зараз футбол і тренери в великих клубах, це не про відданість і не про постійність. А тут 10 років в одному клубі. Легенда
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