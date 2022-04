Клопп продлил контракт с Ливерпулем до 2026 года 

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил контракт с клубом до 2026 года, информирует The Athletic. Также на два года продлили соглашения ближайшие помощники немецкого тренера.

Контракт Клоппа действовал до 2024 года и ожидалось, что 54-летний тренер сделает паузу после его окончания. Сам Клопп недавно сказал, что решение о продлении контракта примет исходя из того, будет ли у него энергия продолжать работу.

И она появилась по ходу сезона 2021/22, в котором "Ливерпуль" может сделать квадрупл, пищет The Athletic. Вскре новость получит официальное подтверждение.

