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Официально: Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Англия
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Официально: Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил действующее соглашение, сообщают клубные медиа. Теперь контракт немца рассчитан до 2026 года.

"Так много слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать, что я чувствую по поводу этой новости… восторг, смирение, благословение, это привилегия. Здесь мое место", – приводит слова Юргена официальный сайт клуба.

Прошлый контракт Юргена был рассчитан до 2026 года.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
liverpoolfc.com

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