Официально: Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил действующее соглашение, сообщают клубные медиа. Теперь контракт немца рассчитан до 2026 года.

Official. Jürgen Klopp signs new deal with Liverpool until June 2026, two more years together with his staff. ???? #LFC



“There are so many words I could use to describe how I am feeling about this news… delighted, humbled, blessed, privileged. This is my place”, Klopp says. pic.twitter.com/O1oC4h5auc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

"Так много слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать, что я чувствую по поводу этой новости… восторг, смирение, благословение, это привилегия. Здесь мое место", – приводит слова Юргена официальный сайт клуба.

Прошлый контракт Юргена был рассчитан до 2026 года.