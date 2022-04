Официально: Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил действующее соглашение, сообщают клубные медиа. Теперь контракт немца рассчитан до 2026 года.

Official. Jürgen Klopp signs new deal with Liverpool until June 2026, two more years together with his staff. ???? #LFC



“There are so many words I could use to describe how I am feeling about this news… delighted, humbled, blessed, privileged. This is my place”, Klopp says. pic.twitter.com/O1oC4h5auc