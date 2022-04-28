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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 1:1. Полуформальный характер 

Англия
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Очередной гол Роналду, но МЮ все равно без победы 

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 1:1. Полуформальный характер 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 37-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:1

Голы: Роналду 62 - Алонсо 60

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа. - Далот, Линделеф, Варан, Теллес - Мактомини, Матич (Джонс 79) - Эланга (Гарначо 90+1), Фернандеш, Рэшфорд (Мата 79) - Роналду

"Челми": Менди - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик 82), Джеймс - Вернер (Пулишич 70), Маунт - Хавертц (Лукаку 71)

Предупреждение: Рюдигер 87

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед
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