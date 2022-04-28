Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 1:1. Полуформальный характер
Очередной гол Роналду, но МЮ все равно без победы
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 37-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:1
Голы: Роналду 62 - Алонсо 60
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа. - Далот, Линделеф, Варан, Теллес - Мактомини, Матич (Джонс 79) - Эланга (Гарначо 90+1), Фернандеш, Рэшфорд (Мата 79) - Роналду
"Челми": Менди - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик 82), Джеймс - Вернер (Пулишич 70), Маунт - Хавертц (Лукаку 71)
Предупреждение: Рюдигер 87
Популярное сейчас
- СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением
- Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на Азовстали, есть погибшие
- Возле Мелитополя взорвали мост, по которому россияне везли оружие из Крыма
- У Ман Сити огромные кадровые проблемы. Зинченко будет иметь шанс сыграть с Реалом
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Новости по теме
- 17:58 Зарубежные Замены Тухеля спасли от сушняка. АПЛ. Челси – Вест Хэм Юнайтед 1:0
- 16:25 Зарубежные АПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Первые вспоминают гимн Лиги чемпионов, вторые – Лиги Европы
- 09:29 Прогнозы на футбол Сражение за ЛЧ. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22