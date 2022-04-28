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У Клоппа самый высокий процент побед в истории Ливерпуля

Англия
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В последних 11 матчах у "красных" 9 побед

У Клоппа самый высокий процент побед в истории Ливерпуля

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл во главе команды 229 из 373 матчей. 61,4% побед – самый высокий показатель в истории клуба.

Сообщается, что учитывались тренеры, которые провели в команде как минимум 50 матчей.

В последних 11 матчах у "Ливерпуля" 9 побед.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет с "Ньюкаслом" 30 апреля в 14:30 по киевскому времени.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Ньюкасл
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