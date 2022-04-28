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У Клоппа самый высокий процент побед в истории Ливерпуля
В последних 11 матчах у "красных" 9 побед
Фото: twitter.com/LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл во главе команды 229 из 373 матчей. 61,4% побед – самый высокий показатель в истории клуба.
61.4% - Jürgen Klopp has won 229 of his 373 games in charge of Liverpool in all competitions (61.4%), the highest win ratio of any manager to take charge of 50+ games in the club's history. Staying. pic.twitter.com/DaQH6rl8Fj— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2022
Сообщается, что учитывались тренеры, которые провели в команде как минимум 50 матчей.
В последних 11 матчах у "Ливерпуля" 9 побед.
Следующий матч "Ливерпуль" проведет с "Ньюкаслом" 30 апреля в 14:30 по киевскому времени.
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