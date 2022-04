У Клоппа самый высокий процент побед в истории Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл во главе команды 229 из 373 матчей. 61,4% побед – самый высокий показатель в истории клуба.

61.4% - Jürgen Klopp has won 229 of his 373 games in charge of Liverpool in all competitions (61.4%), the highest win ratio of any manager to take charge of 50+ games in the club's history. Staying. pic.twitter.com/DaQH6rl8Fj