Ньюкасл интересуется нападающим чемпиона Франции

"Ньюкасл" планирует усилиться нападающим французского "Лилля" Джонатаном Дэвидом. Как сообщает издание The Sun, 22-летний канадец входит в сферу интересов "сорок".

Однако, главным претендентом на подписание контракта с Дэвидом является "Арсенал". Сообщается, что "Лилль" планирует получить за трансфер своего нападающего минимум 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дэвид сыграл 34 матча за "Лилль" и забил 13 голов.