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Ньюкасл интересуется нападающим чемпиона Франции
Сороки готовы составить конкуренцию Арсеналу
Джонатан Дэвид
"Ньюкасл" планирует усилиться нападающим французского "Лилля" Джонатаном Дэвидом. Как сообщает издание The Sun, 22-летний канадец входит в сферу интересов "сорок".
Однако, главным претендентом на подписание контракта с Дэвидом является "Арсенал". Сообщается, что "Лилль" планирует получить за трансфер своего нападающего минимум 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дэвид сыграл 34 матча за "Лилль" и забил 13 голов.
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Источник:The Sun
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