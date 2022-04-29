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Ньюкасл интересуется нападающим чемпиона Франции

Англия
(1 голосов)

Сороки готовы составить конкуренцию Арсеналу

Ньюкасл интересуется нападающим чемпиона Франции

Джонатан Дэвид

Новина українською

"Ньюкасл" планирует усилиться нападающим французского "Лилля" Джонатаном Дэвидом. Как сообщает издание The Sun, 22-летний канадец входит в сферу интересов "сорок".

Однако, главным претендентом на подписание контракта с Дэвидом является "Арсенал". Сообщается, что "Лилль" планирует получить за трансфер своего нападающего минимум 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дэвид сыграл 34 матча за "Лилль" и забил 13 голов.

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В статье: Ньюкасл Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
The Sun

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