Два в одном. Ральф Рангник возглавил сборную Австрии и сохранил должность консультанта в МЮ 

Исполнительный комитет австрийского футбольного союза принял решение назначить Ральфа Рангника главным тренером национальной сборной Австрии.

63-летний немецкий тренер приступит к своей новой работе после окончания сезона 2021/22, который он проводит в качестве и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".

При этом контракт Рангника с "Манчестер Юнайтед" разрываться не будет. Он планирует совмещать должность консультанта МЮ (еще два сезона) с работой в национальной сборной (контракт на два года с опцией продления еще на два в случае выхода на Евро-2024).

В июне сборной Австрии предстоит провести четыре матча Лиги наций - дважды с Данией, а также Хорватией и Францией.

"Мы очень рады видеть Ральфа Рангника, выдающегося эксперта международного футбола, главным тренером нашей национальной сборной. Мы убеждены в том, что он идеально подходит для этой работы, его видение будет двигать национальную команду и федерацию вперед", - сказал президент ÖFB Герхард Миллетич.

В качестве тренера Рангник работал в ряде немецких клубов, в том числе "Шальке", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциг". Также Рангник работал спортивным директором "Зальцбурга" и "РБ Лейпциг".

Немецкий специалист получил должность и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" в конце ноября. Его показатели в 25 матчах: десять побед, восемь ничьих и семь поражений. "Юнайтед" вылетел в 1/8 Лиги чемпионов от мадридского "Атлетико" и имеет мизерные на шансы на то, чтобы пробиться в первую четверку АПЛ.