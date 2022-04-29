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Два в одном. Ральф Рангник возглавил сборную Австрии и сохранил должность консультанта в МЮ
63-летний тренер будет совмещать две работы
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполнительный комитет австрийского футбольного союза принял решение назначить Ральфа Рангника главным тренером национальной сборной Австрии.
63-летний немецкий тренер приступит к своей новой работе после окончания сезона 2021/22, который он проводит в качестве и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
При этом контракт Рангника с "Манчестер Юнайтед" разрываться не будет. Он планирует совмещать должность консультанта МЮ (еще два сезона) с работой в национальной сборной (контракт на два года с опцией продления еще на два в случае выхода на Евро-2024).
Serwas Ralf #Rangnick! ????????????— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 29, 2022
Serwas beim ÖFB! ????????????#GemeinsamÖsterreich #NewBoss #DasNationalteam
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В июне сборной Австрии предстоит провести четыре матча Лиги наций - дважды с Данией, а также Хорватией и Францией.
"Мы очень рады видеть Ральфа Рангника, выдающегося эксперта международного футбола, главным тренером нашей национальной сборной. Мы убеждены в том, что он идеально подходит для этой работы, его видение будет двигать национальную команду и федерацию вперед", - сказал президент ÖFB Герхард Миллетич.
В качестве тренера Рангник работал в ряде немецких клубов, в том числе "Шальке", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциг". Также Рангник работал спортивным директором "Зальцбурга" и "РБ Лейпциг".
Немецкий специалист получил должность и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" в конце ноября. Его показатели в 25 матчах: десять побед, восемь ничьих и семь поражений. "Юнайтед" вылетел в 1/8 Лиги чемпионов от мадридского "Атлетико" и имеет мизерные на шансы на то, чтобы пробиться в первую четверку АПЛ.
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