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Британский миллиардер в последний момент включается в гонку за Челси

Англия
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С самым крупным предложением

Британский миллиардер в последний момент включается в гонку за Челси

Фото: Getty Images

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Владелец "Ineos" британский миллиардер-промышленник Джим Рэтклифф попытается приобрести "Челси", сообщает The Times. Они уже сделали предложение в размере 4 миллиардов фунтов.

Компания Джима уже владеет французской "Ниццей" и швейцарской "Лозанной". Его предложение – единственное от британских компаний.

"Мы делаем эти инвестиции как поклонники красивой игры, а не как средство получения прибыли. Мы делаем это с помощью нашего основного бизнеса. У клуба есть сообщество, свои болельщики. Мы хотим инвестировать в "Челси"", – заявил Джим.

Отмечается, что предложение "Ineos" в размере 4 миллиардов фунтов больше заявок других претендентов, которые уже находятся на рассмотрении.

Перед продажей клуба заявку должен будет одобрить сам бывший владелец Роман Абрамович, а также правительство Великобритании.

Клуб российский бизнесмен был вынужден продать в связи с санкциями.

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В статье: Роман Абрамович Ницца Лозанна Челси (Лондон) Джим Рэтклифф Ineos
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Источник:
thetimes.co.uk

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