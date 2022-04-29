Британский миллиардер в последний момент включается в гонку за Челси

Владелец "Ineos" британский миллиардер-промышленник Джим Рэтклифф попытается приобрести "Челси", сообщает The Times. Они уже сделали предложение в размере 4 миллиардов фунтов.

Компания Джима уже владеет французской "Ниццей" и швейцарской "Лозанной". Его предложение – единственное от британских компаний.

"Мы делаем эти инвестиции как поклонники красивой игры, а не как средство получения прибыли. Мы делаем это с помощью нашего основного бизнеса. У клуба есть сообщество, свои болельщики. Мы хотим инвестировать в "Челси"", – заявил Джим.

Отмечается, что предложение "Ineos" в размере 4 миллиардов фунтов больше заявок других претендентов, которые уже находятся на рассмотрении.

Перед продажей клуба заявку должен будет одобрить сам бывший владелец Роман Абрамович, а также правительство Великобритании.

Клуб российский бизнесмен был вынужден продать в связи с санкциями.