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Тен Хаг попросил руководство МЮ не отвлекать его от финиша сезона с Аяксом

Англия
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В Нидерландах менеджер борется за чемпионство

Тен Хаг попросил руководство МЮ не отвлекать его от финиша сезона с Аяксом

Фото: twitter.com/AFCAjax

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Будущий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сказал руководству "манкунианцев" не отвлекать его как минимум за 48 часов до матчей "Аякса", с которым он продолжает бороться за чемпионство, сообщает ESPN.

Менеджер продолжает борьбу за чемпионство с "ПСВ". Он возглавит "МЮ", как только закончится сезон.

"Аяксу" предстоит провести еще четыре игры до завершения сезона в чемпионате. Команда идет на первом месте с 75 баллами в активе, у ПСВ – 71 очко на счету.

Отмечается, что личные переговоры "МЮ" и тен Хага состоялись во время мартовского международного перерыва, а последующие беседы проводились только во время перерывов в расписании "Аякса".

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В статье: Аякс (Амстердам) ПСВ (Эйндховен) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
espn.com

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