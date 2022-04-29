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Тен Хаг попросил руководство МЮ не отвлекать его от финиша сезона с Аяксом
В Нидерландах менеджер борется за чемпионство
Фото: twitter.com/AFCAjax
Будущий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сказал руководству "манкунианцев" не отвлекать его как минимум за 48 часов до матчей "Аякса", с которым он продолжает бороться за чемпионство, сообщает ESPN.
Менеджер продолжает борьбу за чемпионство с "ПСВ". Он возглавит "МЮ", как только закончится сезон.
"Аяксу" предстоит провести еще четыре игры до завершения сезона в чемпионате. Команда идет на первом месте с 75 баллами в активе, у ПСВ – 71 очко на счету.
Отмечается, что личные переговоры "МЮ" и тен Хага состоялись во время мартовского международного перерыва, а последующие беседы проводились только во время перерывов в расписании "Аякса".
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