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С серьезным увеличением зарплаты. Ман Сити готовит новый контракт для главного воспитанника

Англия
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Сейчас англичанин постоянно играет при Гвардиоле

С серьезным увеличением зарплаты. Ман Сити готовит новый контракт для главного воспитанника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" намерен в ближайшее время продлить контракт с Филом Фоденом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" предложат своему воспитаннику долгосрочную сделку с серьезным увеличением зарплаты. "Сити" хочет закрыть все детали как можно скорее.

Фоден - воспитанник "горожан", который в последних двух сезонах имеет свое место в основе. В нынешней кампании он выходил на поле 40 раз, забил 13 голов и отдал девять голевых. Его контракт действителен до 2024-го года.

Ранее сообщалось, что "Ман Сити" практически согласовал трансфер Эрлинга Холанда.

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В статье: Манчестер Сити Фил Фоден
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