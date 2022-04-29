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С серьезным увеличением зарплаты. Ман Сити готовит новый контракт для главного воспитанника
Сейчас англичанин постоянно играет при Гвардиоле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" намерен в ближайшее время продлить контракт с Филом Фоденом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" предложат своему воспитаннику долгосрочную сделку с серьезным увеличением зарплаты. "Сити" хочет закрыть все детали как можно скорее.
Manchester City plans for Phil Foden are still the same since October: new contract until June 2027 with increased salary as part of the agreement. ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2022
Work in progress to complete the details as soon as possible. ⤵️ https://t.co/VM2GujIfhk
Фоден - воспитанник "горожан", который в последних двух сезонах имеет свое место в основе. В нынешней кампании он выходил на поле 40 раз, забил 13 голов и отдал девять голевых. Его контракт действителен до 2024-го года.
Ранее сообщалось, что "Ман Сити" практически согласовал
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