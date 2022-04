С серьезным увеличением зарплаты. Ман Сити готовит новый контракт для главного воспитанника

"Манчестер Сити" намерен в ближайшее время продлить контракт с Филом Фоденом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" предложат своему воспитаннику долгосрочную сделку с серьезным увеличением зарплаты. "Сити" хочет закрыть все детали как можно скорее.

Manchester City plans for Phil Foden are still the same since October: new contract until June 2027 with increased salary as part of the agreement. ???????? #MCFC



Work in progress to complete the details as soon as possible.