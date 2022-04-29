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Барселона летом может арендовать нападающего Челси
Бельгиец не впечатляет в Лондоне
Фото: Getty Images
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport. Руководство "сине-гранатовых" уже встречалось с агентом бельгийца.
Сообщается, что "Барселона" готова рассмотреть вариант с арендой нападающего "Челси" из-за трудностей при попытке приобрести Эрлинга Холанда и Роберта Левандовского.
Советник президента "блауграны" по спортивным вопросам Йорди Кройфф и директор Матеу Алемани уже встречались с Федерико Пасторелло, агентом Лукаку. Аренда рассматривается, так как покупка каталонцам не по карману.
Отмечается, что конкретики нет и в "Барсе" ждут, пока в "Челси" придет новый владелец.
В этом сезоне Лукаку забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи за 40 матчей в "Челси".
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