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Барселона летом может арендовать нападающего Челси

Англия
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Бельгиец не впечатляет в Лондоне

Барселона летом может арендовать нападающего Челси

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport. Руководство "сине-гранатовых" уже встречалось с агентом бельгийца.

Сообщается, что "Барселона" готова рассмотреть вариант с арендой нападающего "Челси" из-за трудностей при попытке приобрести Эрлинга Холанда и Роберта Левандовского.

Советник президента "блауграны" по спортивным вопросам Йорди Кройфф и директор Матеу Алемани уже встречались с Федерико Пасторелло, агентом Лукаку. Аренда рассматривается, так как покупка каталонцам не по карману.

Отмечается, что конкретики нет и в "Барсе" ждут, пока в "Челси" придет новый владелец.

В этом сезоне Лукаку забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи за 40 матчей в "Челси".

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В статье: Ромелу Лукаку Барселона Челси (Лондон)
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Источник:
marca.com

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