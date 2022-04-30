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Кто из известных футболистов играл за Лидс – квиз от UA-футбол

Англия
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На прохождение теста есть четыре минуты

Кто из известных футболистов играл за Лидс – квиз от UA-футбол

Лідс 1992-го з Суперкубком Англії, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, в рамках 35-го тура АПЛ "Лидс" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити", который отбивается от посягательств "Ливерпуля". Интересно, что в этом столетии команды трижды играли "Элланд Роуд" и ни разу "Сити" не побеждал – ничья и два поражения. Правда, два из этих трех матчей были в начале этого столетия, когда "Ман Сити" был далеко не такой командой, как сейчас.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за "Лидс". У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "Лидс".

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