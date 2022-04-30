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Легенда Манчестер Сити может стать главным тренером Бернли

Англия
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Клуб ищет нового наставника

Легенда Манчестер Сити может стать главным тренером Бернли

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Андерлехта" Венсан Компани может возглавить английский "Бернли" летом.

Бывший защитник "Манчестер Сити" входит в список основных кандидатов клуба на пост тренера. Бельгийский специалист может получить официальное предложение по завершению текущего розыгрыша АПЛ.

Из Компани "Андерлехт" завершил основную часть высшей лиги Бельгии на третьей строчке в турнирной таблице. Команда продолжит борьбу за медали в чемпионском раунде.

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В статье: Венсан Компани Манчестер Сити Бернли
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Источник:
The Telegraph

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