АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 0:1. Красные задают темп 

Какое же удовольствие наблюдать за "Ливерпулем"! Нет ничего такого, чего бы не умела команда Юргена Клоппа. Все 90 минут - безостановочный бег, контроль, доминирование, "Ньюкасл", выигравший в АПЛ предыдущие четыре матча, не получил ни одного шанса. Счет не должен обманывать - это была безоговорочная победа "Ливерпуля". Хороший подарок немецкому тренеру к продлению контракт с "красными".

Игра с "Ньюкаслом" была втиснута между двумя полуфиналами Лиги чемпионов с "Вильярреалом" и в целом для "красных" этот матч был девять в апреле. Некоторым игрокам нужна была передышка. И на скамейку запасных отправились лучшие. Трент Александер-Арнольд провел на ней весь матч, Салах, Фабиньо и Тьяго вышли на поле во втором тайме.

Нельзя сказать, что это как-то ослабило "Ливерпуль". Гости принялись создавать моменты с первых минут. Хорошие шансы упустили Мане, Диас, а вскоре был забит победный гол. Милнер жестко, но в рамках правил отобрал мяч у Шера в центре поля, Хендерсон запустил мяч на фланг, а там Жота и Кейта легко нашли взаимопонимание и Наби, хладнокровно положив на газон кипер "Ньюкасла" Дубравку, вкатил мяч в ворота. Без своего центрбека, который оставался лежать после столкновения с Милнером, защита "Ньюкасла" просто рассыпалась.

"Ливерпуль" ничего не позволял "Ньюкасла". Гол совершенно ничего не изменил, команда Клоппа не давала себе ни секунды передышки. Итогые цифры - 23 удара у "Ливерпуля" против четырех у "Ньюкасла" (в створ десять против двух). xG "Ньюкасла" составил 0.16 - самый низкий результат сезона. И это не потому, что команда Эдди Хау не старалась что-то создать, нет, уровень "Ливерпуля" на данный момент просто космический для 90% его соперников в АПЛ.

И все же 1:0 - это довольно-таки скользкий счет, и "Ливерпуль" не прекращал попыток во втором тайме забить второй гол. Дважды опасно пробивал Салах, у Кейта был шанс сделать дубль, но в итоге для победы гостям хватило одного мяча.

42 - Liverpool have won 42 matches in all competitions this season; only three English top-flight clubs have ever won more in a single season: Everton (43 in 1984-85), Man City (44 in 2017-18, 47 in 2020-21, 50 in 2018-19) and Man Utd (44 in 2008-09). Juggernaut. pic.twitter.com/RaHVjK7KJP