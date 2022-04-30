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АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 0:1. Красные задают темп 

Англия
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Ливерпуль вновь выходит на первое место

АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 0:1. Красные задают темп 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Какое же удовольствие наблюдать за "Ливерпулем"! Нет ничего такого, чего бы не умела команда Юргена Клоппа. Все 90 минут - безостановочный бег, контроль, доминирование, "Ньюкасл", выигравший в АПЛ предыдущие четыре матча, не получил ни одного шанса. Счет не должен обманывать - это была безоговорочная победа "Ливерпуля". Хороший подарок немецкому тренеру к продлению контракт с "красными".

Игра с "Ньюкаслом" была втиснута между двумя полуфиналами Лиги чемпионов с "Вильярреалом" и в целом для "красных" этот матч был девять в апреле. Некоторым игрокам нужна была передышка. И на скамейку запасных отправились лучшие. Трент Александер-Арнольд провел на ней весь матч, Салах, Фабиньо и Тьяго вышли на поле во втором тайме.

Нельзя сказать, что это как-то ослабило "Ливерпуль". Гости принялись создавать моменты с первых минут. Хорошие шансы упустили Мане, Диас, а вскоре был забит победный гол. Милнер жестко, но в рамках правил отобрал мяч у Шера в центре поля, Хендерсон запустил мяч на фланг, а там Жота и Кейта легко нашли взаимопонимание и Наби, хладнокровно положив на газон кипер "Ньюкасла" Дубравку, вкатил мяч в ворота. Без своего центрбека, который оставался лежать после столкновения с Милнером, защита "Ньюкасла" просто рассыпалась.

"Ливерпуль" ничего не позволял "Ньюкасла". Гол совершенно ничего не изменил, команда Клоппа не давала себе ни секунды передышки. Итогые цифры - 23 удара у "Ливерпуля" против четырех у "Ньюкасла" (в створ десять против двух). xG "Ньюкасла" составил 0.16 - самый низкий результат сезона. И это не потому, что команда Эдди Хау не старалась что-то создать, нет, уровень "Ливерпуля" на данный момент просто космический для 90% его соперников в АПЛ.

И все же 1:0 - это довольно-таки скользкий счет, и "Ливерпуль" не прекращал попыток во втором тайме забить второй гол. Дважды опасно пробивал Салах, у Кейта был шанс сделать дубль, но в итоге для победы гостям хватило одного мяча.

"Ливерпуль" поднимается на первое место. "Манчестер Сити" свой матч против "Лидса" сыграет в 19:30.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Кейта 19

"Ньюкасл": Дубравка - Крафт (Мерфи 85), Шер (Ласселс 61), Берн, Таргетт - Гимараэш, Шелви, Уиллок (Вуд 67) - Альмирон, Жоэлинтон, Сен-Максимен

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес - Милнер (Тьяго 78), Хендерсон (Фабиньо 69), Кейта - Мане (Салах 69), Жота, Диас

Предупреждения: Жоэлинтон 43 - Жота 43, Гомес 51, Мане 68

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Ньюкасл
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