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Лидс - Манчестер Сити. Прямая видеотрансляция матча
Игра 35-го тура АПЛ - в прямом эфире
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 19:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
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