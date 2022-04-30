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Лидс - Манчестер Сити. Прямая видеотрансляция матча

Англия
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Игра 35-го тура АПЛ - в прямом эфире

Лидс - Манчестер Сити. Прямая видеотрансляция матча

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 35-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Лидс Юнайтед
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