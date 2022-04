АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 0:4. Стандартная победа

Что должно произойти, чтобы "Манчестер Сити" или "Ливерпуль" потеряли очки? В последних турах лидеры АПЛ держат своих оппонентов на расстоянии вытянутой руки, не давая им никаких шансов. Не стоит удивляться, если "Сити" и "Ливерпуль" выиграют все свои оставшиеся матчи, и наберут по 95 и 94 очков соответственно. Все к этому идет.

Например, сегодняшняя игра "горожан" с "Лидсом". Как и его визави в "Ливерпуле", Пеп Гвардиола оставил в запасе ключевых футболистов своей команды Де Брюйне, Силву и Мареза. Уокер и Стоунз не играли из-за травм. Но проблем у "Сити" не было.

Как и "Ливерпуль" несколькими часами ранее, "Сити" быстро забил гол. Фоден выполнил подачу со штрафного, а Родри выиграл борьбу в воздухе. Все очень просто.

HALF-TIME Leeds 0-1 Man City



Rodri's goal is the difference at the break, but Leeds will be encouraged by their response to going behind#LEEMCI pic.twitter.com/2olFCjgMQA