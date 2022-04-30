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АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 0:4. Стандартная победа
Не самая зрелищная игра Сити, но очень уверенная победа
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Что должно произойти, чтобы "Манчестер Сити" или "Ливерпуль" потеряли очки? В последних турах лидеры АПЛ держат своих оппонентов на расстоянии вытянутой руки, не давая им никаких шансов. Не стоит удивляться, если "Сити" и "Ливерпуль" выиграют все свои оставшиеся матчи, и наберут по 95 и 94 очков соответственно. Все к этому идет.
Например, сегодняшняя игра "горожан" с "Лидсом". Как и его визави в "Ливерпуле", Пеп Гвардиола оставил в запасе ключевых футболистов своей команды Де Брюйне, Силву и Мареза. Уокер и Стоунз не играли из-за травм. Но проблем у "Сити" не было.
Как и "Ливерпуль" несколькими часами ранее, "Сити" быстро забил гол. Фоден выполнил подачу со штрафного, а Родри выиграл борьбу в воздухе. Все очень просто.
HALF-TIME Leeds 0-1 Man City— Premier League (@premierleague) April 30, 2022
Rodri's goal is the difference at the break, but Leeds will be encouraged by their response to going behind#LEEMCI pic.twitter.com/2olFCjgMQA
Это было едва ли не единственное игровое событие в первом тайме. На разминке травму получил защитник "Лидса" Лиам Купер, в середине тайма головами столкнулись Кох и Лапорт, перед свистком на перерыв Даллас пошел на столкновение с Грилишем и сильно повредил колено. Универсал "Лидса" не смог сам покинуть поле. А что с футболом? Обе команды успешно занимались нейтрализацией друг друга, моментов как таковых не было. Разве что был эпизод с заблокированным ударом Стерлинга. "Лидс" иногда выходил в перспективные атаки, но в последней трети у команды Джесси Марша не получалось ничего, никаких опасных ударов.
В похожем стиле игра развивлалась и после перерыва. Быстрый гол после стандарта (подача с углового, Диаш выиграл воздух у двоих, Аке переправил мяч в сетку), старания "Лидса" ни к чему не приводили, "Манчестер Сити" берег силы и возможности. Команда Гвардиолы два-три раза успешно переходила в контратаки и так забила третий гол. Эдерсон разыграл мяч, дал пас на Канселу, передача на Фодена в центр, разрезной пас на ход Жезуса. Все разыграно быстро, красиво, вертикально.
И чтобы "Лидсу" мало не казалось, на последних секундах "Сити" забил четвертый гол - хорошо приложился к мячу Фернандиньо. Для "Лидса" этот гол стал 72-й пропущенным в чемпионате и "the whites" снова худшие в лиге по этому показателю.
"Манчестер Сити" побеждает в 26-й раз и возвращает себе первое место. "Лидс" - четвертый с конца.
Manchester City return to the top of the Premier League after putting 4 past Leeds‼ pic.twitter.com/Qn62UubJeR— Football Daily (@footballdaily) April 30, 2022
Чемпионат Англии, 35-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" - "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Родри 13, Аке 54, Жезус 78, Фернандиньо 90+3
"Лидс": Мелье - Даллас (Джеймс 45+7), Эйлинг, Кох, Стрейк, Фирпо (Гелхардт 62) - Рафинья, Клих, Филлипс, Харрисон - Родриго
"Манчестер Сити": Эдерсон - Аке (Зинченко 59), Лапорт, Диаш, Канселу - Гюндоган, Родри (Фернандиньо 83) - Грилиш, Фоден (Силва 80), Стерлинг - Жезус
Предупреждения: Фирпо 6 - Грилиш 14, Канселу 68
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