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Лидс - Манчестер Сити 0:4. Очень Уверенно. Видео обзор матча
Гвардиола продолжает лидировать в таблице
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 35-го тура АПЛ "Ман Сити" на выезде спокойно и очень уверенно разгромил "Лидс" Марсело Бьелсы. Подопечные Пепа Гвардиолы сумели забить четыре мяча и при этом оставили свои ворота "сухими". "Горожане" продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Ливерпуль" Юргена Клоппа на одно очко. Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на замену на 58-й минуте, заменив Аке.
Чемпионат Англии, 35-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"
Голы: Родри 13, Аке 54, Жезус 78, Фернандиньо 90+3
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