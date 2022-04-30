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Лидс - Манчестер Сити 0:4. Очень Уверенно. Видео обзор матча

Англия
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Гвардиола продолжает лидировать в таблице

Лидс - Манчестер Сити 0:4. Очень Уверенно. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 35-го тура АПЛ "Ман Сити" на выезде спокойно и очень уверенно разгромил "Лидс" Марсело Бьелсы. Подопечные Пепа Гвардиолы сумели забить четыре мяча и при этом оставили свои ворота "сухими". "Горожане" продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Ливерпуль" Юргена Клоппа на одно очко. Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на замену на 58-й минуте, заменив Аке.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Родри 13, Аке 54, Жезус 78, Фернандиньо 90+3

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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