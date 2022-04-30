Лидс - Манчестер Сити 0:4. Очень Уверенно. Видео обзор матча

В рамках 35-го тура АПЛ "Ман Сити" на выезде спокойно и очень уверенно разгромил "Лидс" Марсело Бьелсы. Подопечные Пепа Гвардиолы сумели забить четыре мяча и при этом оставили свои ворота "сухими". "Горожане" продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Ливерпуль" Юргена Клоппа на одно очко. Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на замену на 58-й минуте, заменив Аке.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Родри 13, Аке 54, Жезус 78, Фернандиньо 90+3