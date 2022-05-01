Роналду может вернуться в Реал летом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом может вернуться в "Реал".

Испанский клуб заинтересован в возвращении 37-летнего португальца, игравшего за команду в 2009-2018 годах. Боссы клуба поражены игрой нападающего в АПЛ, который в 28 матчах сезона забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с "Юнайтед" рассчитан до лета 2023 года и включает опцию продления еще на сезон, но его будущее в клубе не определено, поскольку новый тренер команды Эрик тен Хаг планирует перестройку. Его философия основана на молодых игроках.

Еще один факт, который может повлиять на решение Роналду, – "МЮ" может не попасть в Лигу чемпионов.