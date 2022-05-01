Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду может вернуться в Реал летом
А затем в "Ювентус"?
Фото: MARCA
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом может вернуться в "Реал".
Испанский клуб заинтересован в возвращении 37-летнего португальца, игравшего за команду в 2009-2018 годах. Боссы клуба поражены игрой нападающего в АПЛ, который в 28 матчах сезона забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
Контракт игрока с "Юнайтед" рассчитан до лета 2023 года и включает опцию продления еще на сезон, но его будущее в клубе не определено, поскольку новый тренер команды Эрик тен Хаг планирует перестройку. Его философия основана на молодых игроках.
Еще один факт, который может повлиять на решение Роналду, – "МЮ" может не попасть в Лигу чемпионов.
Популярное сейчас
- В Одессе и Николаеве раздались взрывы. Уже есть комментарии должностных лиц
- В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников
- Фрэнк принимает старых друзей. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 01.05.2022
- С серьезным увеличением зарплаты. Ман Сити готовит новый контракт для главного воспитанника
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО