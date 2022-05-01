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Манчестер Сити собирается продлить контракт с Гвардиолой

Англия
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Клуб не рассматривает другие варианты

Манчестер Сити собирается продлить контракт с Гвардиолой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" собирается продлить контракт с главным тренером клуба Пепом Гвардиолой. Боссы команды ведут переговоры с 51-летним испанцем о продлении соглашения до 2025 года.

Как известно, действующий контракт тренера украинского защитника Александра Зинченко рассчитан до лета 2023 года. Испанец возглавил манчестерский клуб летом 2016.

Под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл 3 чемпионата Англии, Кубок Англии, 4 Кубка лиги и 2 Суперкубка Англии. За 4 тура до завершения текущего сезона АПЛ "Сити" лидирует в таблице, оторвавшись от "Ливерпуля" на 1 очко.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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