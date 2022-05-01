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Лэмпард – о борьбе Эвертона за выживание в АПЛ: Нам нужно продолжать работать в этом направлении

Англия
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Ситуация далеко не веселая

Лэмпард – о борьбе Эвертона за выживание в АПЛ: Нам нужно продолжать работать в этом направлении

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал положение команды в турнирной таблице:

“Мы должны продолжать верить. Когда наступают трудные времена с точки зрения результатов и позиции в турнирной таблице, важно сохранять положительное настроение и верить в то, что вы можете добиться своей цели, и в то, что, возможно, все пойдет как следует. Нам нужно продолжать работу в этом направлении.

Будет ли преимуществом то, что я хорошо знаю "Челси"? Я не знаю. Я отдаю себе отчет в качестве имеет эта команда и тот стиль, в котором они играют, потому что я работал с большинством игроков в непосредственном контакте и видел, на что они способны. Возможно, это поможет немного, но я смогу сказать это только после игры, если это сработает на практике”, - сказал Лэмпард.

Отметим, что "Эвертон" сейчас находится в зоне вылета. Команда расположилась на 18 месте, уступая 17-му "Бернли" пятью очками при двух матчах в запасе. Следующий поединок "ириски" проведут сегодня, 1 мая, против "Челси".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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