Лэмпард – о борьбе Эвертона за выживание в АПЛ: Нам нужно продолжать работать в этом направлении

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал положение команды в турнирной таблице:

“Мы должны продолжать верить. Когда наступают трудные времена с точки зрения результатов и позиции в турнирной таблице, важно сохранять положительное настроение и верить в то, что вы можете добиться своей цели, и в то, что, возможно, все пойдет как следует. Нам нужно продолжать работу в этом направлении.

Будет ли преимуществом то, что я хорошо знаю "Челси"? Я не знаю. Я отдаю себе отчет в качестве имеет эта команда и тот стиль, в котором они играют, потому что я работал с большинством игроков в непосредственном контакте и видел, на что они способны. Возможно, это поможет немного, но я смогу сказать это только после игры, если это сработает на практике”, - сказал Лэмпард.