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Тен Хаг не настаивает на продлении контрактов с Погба, Лингардом, Матой и Кавани

Англия
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Политика клуба несколько изменилась

Тен Хаг не настаивает на продлении контрактов с Погба, Лингардом, Матой и Кавани

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

Эрик тен Хаг планирует несколько изменить трансферную политику "Манчестер Юнайтед" на будущее лето.

Нидерландец будет играть ключевую роль в решении вопросов с игроками, контракты которых рассчитаны до конца сезона. Он регулярно общается с Дарреном Флэтчером и спортивным директором Джоном Мерто.

Пока тен Хаг не настаивал на продолжении соглашений с Полем Погба, Джесси Лингардом, Хуаном Маттой и Эдинсоном Кавани. Отмечается, что очищение состава позволит 52-летнему тренеру сделать 4-5 подписаний летом.

Также в "Ман Юнайтед" с аренд могут вернуться Андреас Перейра, Антони Марсьяль и Джеймс Гарнер.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Daily Mail

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