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Тен Хаг не настаивает на продлении контрактов с Погба, Лингардом, Матой и Кавани
Политика клуба несколько изменилась
Фото: twitter.com/AFCAjax
Эрик тен Хаг планирует несколько изменить трансферную политику "Манчестер Юнайтед" на будущее лето.
Нидерландец будет играть ключевую роль в решении вопросов с игроками, контракты которых рассчитаны до конца сезона. Он регулярно общается с Дарреном Флэтчером и спортивным директором Джоном Мерто.
Пока тен Хаг не настаивал на продолжении соглашений с Полем Погба, Джесси Лингардом, Хуаном Маттой и Эдинсоном Кавани. Отмечается, что очищение состава позволит 52-летнему тренеру сделать 4-5 подписаний летом.
Также в "Ман Юнайтед" с аренд могут вернуться Андреас Перейра, Антони Марсьяль и Джеймс Гарнер.
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