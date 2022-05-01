Тен Хаг не настаивает на продлении контрактов с Погба, Лингардом, Матой и Кавани

Эрик тен Хаг планирует несколько изменить трансферную политику "Манчестер Юнайтед" на будущее лето.

Нидерландец будет играть ключевую роль в решении вопросов с игроками, контракты которых рассчитаны до конца сезона. Он регулярно общается с Дарреном Флэтчером и спортивным директором Джоном Мерто.

Пока тен Хаг не настаивал на продолжении соглашений с Полем Погба, Джесси Лингардом, Хуаном Маттой и Эдинсоном Кавани. Отмечается, что очищение состава позволит 52-летнему тренеру сделать 4-5 подписаний летом.

Также в "Ман Юнайтед" с аренд могут вернуться Андреас Перейра, Антони Марсьяль и Джеймс Гарнер.