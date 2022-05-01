АПЛ. Тоттенхэм – Лестер 3:1. Сон сделал свое дело

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Уставший после тяжелой игры в четверг "Лестер" приехал в гости к очень мотивированному "Тоттенхэму". Так как у "лис" вопрос борьбы за что-либо у АПЛ отпал, а другой фронт еще мучает, то перед стартом поединка трудно было сказать, что должно сегодня не дать "шпорам" выиграть. Свои три очка они все-таки забрали.

Но отсутствие турнирной мотивации не всегда означает, что команда вышла просто провести на поле 90 минут – это точно не про "лис". В первом тайме команды создали поровну моментов, и активнее действовать у чужих ворот стали именно гости. Дважды шанс был у Даки, но сначала нападающий попал в штангу, а потом мог получить еще одну расстрельную позицию, но Ромеро в подкате сыграл на отлично.

"Тоттенхэм" больше атаковал, но настоящую опасность смог создать лишь на 22-й минуте и сразу конвертировать ее в гол. Все очень просто: подача Сона от угла поля, замыкание Кейна головой. Не накрыли защитники гостей нападающего – 13-й его гол в АПЛ. Позже Гарри мог оформить дубль, но Шмайхель парировал мощный удар нападающего с 10 метров.

А вот уже после перерыва “Лестер” провалился полностью. Инициатива была на стороне “Тоттенхэма”, команда Конте много атаковала и вымучивала оборону соперников. В конце концов количество переросло в качество и Сон оформил дубль.

Сначала кореец в штрафной принял передачу от Кулусевски и пробил в угол ворот, а затем с метров 18-ти левой закрутил и левую дальнюю девятку. Очень красиво, точно и технично – без шансов для Шмайхеля. Кстати, Сон был задействован в девяти голах из последних 15 лондонцев в чемпионате. Вот кто действительно хочет в Лигу чемпионов.

Правда, это была не точка – ее поставил Ихеаначо. Нигериец с линии штрафной завершил атаку гостей точно под правую стойку. Это был второй удар во втором тайме и первый в створ. Получился классический гол престижа.

"Тоттенхэм" снова четвертый. Футболисты быстро переодеваются и едут домой болеть за “Вест Хэм” - совсем скоро команда Ярмоленко встретится с “Арсеналом”. В настоящее время между коллективами из Северного Лондона одно очко разницы. А “Лестер” остался на том же 11 месте в турнирке.

"Тоттенхэм" - "Лестер" 3:1

Голы: Кейн 22, Сон 60, 79 – Ихеаначо 90+1

"Тоттенхэм": Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис - Эмерсон, Бентанкур (Винкс 82), Хойбьерг, Сессеньон - Моура (Кулусевски 55), Кейн, Сон (Бергвейн 82)

"Лестер": Шмайхель – Кастань, Амарти, Союнчу, Томас – Сумаре (Брант 67), Менди – Олбрайтон, Перес (Тиллеманс 67) – Дака (Варди 67)

Предупреждения: Дэвис 26, Бентанкур 58 – Олбрайтон 48, Амарти 63, Томас 66