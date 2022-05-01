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АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 1:2. Четыре победы до возвращения в Лигу чемпионов

Англия
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Команда Артеты возвращается на четвертое место после победы в дерби 

АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 1:2. Четыре победы до возвращения в Лигу чемпионов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Показав не лучшую игру "Арсенал" смог победить в третьем матче подряд и вновь вернуть себе четвертое место, забранное пару часов ранее "Тоттенхэмом". Четыре победы в оставшихся четырех турах гарантируют команде Микеля Артеты Лигу чемпионов в следующем сезоне. Хотя достаточно будет и трех побед и ничьи с "Тоттенхэмом" в перенесенной игре.

"Вест Хэм" был заметно уставшим после матча Лиги Европы в четверг, команда Дэвида Мойеса играла без трех основных центрбеков, Соучек и Антонио начали игру на скамейке запасных. Было понятно, почему "хаммерс" начали игру в медленном темпе. Но почему-то никуда не спешил "Арсенал". Это удивляло.

В результате большая часто первого тайма практически прошла без моментов. Команды по очереди довольствовались владением без попыток обострить игру.

Перелом произошел в конце тайма. Гости заработали угловой после хорошего удара Нкетии в угол, Сака выполнил подачу, а Холдинг выиграл борьбу в воздухе и пробил просто отлично. Очень странно видеть "Вест Хэм", пропускающий после углового, но отсутствие Соучека и второго номиального центрбека все же сказалось.

Но "хаммерс" смогли добавить и сделали все, чтобы отыграть еще до перерыва. Им это удалось. Дал о себе знать проблемный левый фланг "Арсенала", Тавареш позволил Цоуфалу обыграть себя и выполнить прострел, Боуэн тонко принял мяяч и поразил Рэмсдейла. Для вингера "Вест Хэма" этот гол стал десятым в АПЛ и 16-м в сезоне в целом. Кроме того, у Боуэна 11 ассистов. Еще один кандидат на вызов в сборную Англии.

Как-то развить удачный фианльный отрезок первого тайма "Вест Хэму" после перерыва не удалось. Более того - "хаммерс" пропустили снова. И в очередной раз после углового. Снова подача на Холдинга, защитники "Вест Хэма" недалеко выбили мяч, Мартинелли загрузил его в штрафную, и на дальней штанге не было никого, кроме Габриэла.

Дэвид Мойес выпустил на поле Антонио, Соучека и даже Ярмоленко, но "хаммерс" не удалось сравять счет, хотя моменты были. Не раз мог забить третий гол "Арсенал" - Нкетиа хорошо открывался в контратаках, но не мог результативно попасть в ворота.

2:1 в пользу "Арсенала". Это был стопроцентно ничейный матч, но команда Артеты добыла важнейшие для себя три очка.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Арсенал" 1:2

Голы: Боуэн 45 - Холдинг 38, Габриэл 54

"Вест Хэм": Фабианский - Цоуфал, Зума, Крессуэлл, Фредерикс - Нобл (Соучек 77), Райс - Форнальс, Лансини (Антонио 71), Бенрахма (Ярмоленко 81) - Боуэн

"Арсенал": Рэмсдейл - Тавареш, Габриэл, Холдинг, Томиясу (Соареш 77) - Джака, Эльнени, Эдегор (Локонга 90+2) - Мартинелли, Нкетиа, Сака (Смит-Роу 87)

Предупреждения: Боуэн 52, Крессуэлл 90+1 - Сака 48, Нкетиа 90

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В статье: Андрей Ярмоленко Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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