АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 1:2. Четыре победы до возвращения в Лигу чемпионов

Показав не лучшую игру "Арсенал" смог победить в третьем матче подряд и вновь вернуть себе четвертое место, забранное пару часов ранее "Тоттенхэмом". Четыре победы в оставшихся четырех турах гарантируют команде Микеля Артеты Лигу чемпионов в следующем сезоне. Хотя достаточно будет и трех побед и ничьи с "Тоттенхэмом" в перенесенной игре.

"Вест Хэм" был заметно уставшим после матча Лиги Европы в четверг, команда Дэвида Мойеса играла без трех основных центрбеков, Соучек и Антонио начали игру на скамейке запасных. Было понятно, почему "хаммерс" начали игру в медленном темпе. Но почему-то никуда не спешил "Арсенал". Это удивляло.

В результате большая часто первого тайма практически прошла без моментов. Команды по очереди довольствовались владением без попыток обострить игру.

Перелом произошел в конце тайма. Гости заработали угловой после хорошего удара Нкетии в угол, Сака выполнил подачу, а Холдинг выиграл борьбу в воздухе и пробил просто отлично. Очень странно видеть "Вест Хэм", пропускающий после углового, но отсутствие Соучека и второго номиального центрбека все же сказалось.

Но "хаммерс" смогли добавить и сделали все, чтобы отыграть еще до перерыва. Им это удалось. Дал о себе знать проблемный левый фланг "Арсенала", Тавареш позволил Цоуфалу обыграть себя и выполнить прострел, Боуэн тонко принял мяяч и поразил Рэмсдейла. Для вингера "Вест Хэма" этот гол стал десятым в АПЛ и 16-м в сезоне в целом. Кроме того, у Боуэна 11 ассистов. Еще один кандидат на вызов в сборную Англии.

Как-то развить удачный фианльный отрезок первого тайма "Вест Хэму" после перерыва не удалось. Более того - "хаммерс" пропустили снова. И в очередной раз после углового. Снова подача на Холдинга, защитники "Вест Хэма" недалеко выбили мяч, Мартинелли загрузил его в штрафную, и на дальней штанге не было никого, кроме Габриэла.

Дэвид Мойес выпустил на поле Антонио, Соучека и даже Ярмоленко, но "хаммерс" не удалось сравять счет, хотя моменты были. Не раз мог забить третий гол "Арсенал" - Нкетиа хорошо открывался в контратаках, но не мог результативно попасть в ворота.

2:1 в пользу "Арсенала". Это был стопроцентно ничейный матч, но команда Артеты добыла важнейшие для себя три очка.

???????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????????????



Mikel Arteta’s side make it THREE straight wins to move ahead of Tottenham in the race for UEFA Champions League qualification. pic.twitter.com/jIvhiZdvHJ