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Конте: Когда я пришел в ноябре, никто и представить не мог, что мы еще будем бороться за ЛЧ
Тоттенхэм не сдается
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте придал огласке те трудности, с которыми клуб сталкивается в борьбе за четвертое место, за право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а также истолковал сегодняшнюю победу над "Лестером" со счетом 3:1:
"Никто и представить не мог, когда я пришел в ноябре, что мы до сих пор будем в этой гонке [за место в ЛЧ], но эти игроки заслуживают того, чтобы соперничать за такое почетное место. Это далеко не легко, квалифицироваться в Лигу Чемпионов в Англии.
В сегодняшней игре мы были беспощадны. У нас было пространство, и мы им отлично пользовались. Это и было ключом".
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