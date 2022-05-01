Конте: Когда я пришел в ноябре, никто и представить не мог, что мы еще будем бороться за ЛЧ

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте придал огласке те трудности, с которыми клуб сталкивается в борьбе за четвертое место, за право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а также истолковал сегодняшнюю победу над "Лестером" со счетом 3:1:

"Никто и представить не мог, когда я пришел в ноябре, что мы до сих пор будем в этой гонке [за место в ЛЧ], но эти игроки заслуживают того, чтобы соперничать за такое почетное место. Это далеко не легко, квалифицироваться в Лигу Чемпионов в Англии.

В сегодняшней игре мы были беспощадны. У нас было пространство, и мы им отлично пользовались. Это и было ключом".