Конте – третий по количеству побед в первых ста играх АПЛ. Впереди только Гвардиола и Моуриньо

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте стал менеджером с третьим наибольшим количеством побед за первые сто сыгранных матчей в АПЛ. Благодаря сегодняшней победе над "Лестером" со счетом 3:1, у итальянца их теперь 65.

По количеству побед в первых ста матчах с Конте могут сравниться лишь трое тренеров: Мануэль Пеллегрини, Пеп Гвардиола и Жозе Моуриньо. У аргентинца их столько же, сколько и у Конте (65). У Пепа и Жозе побольше – по 73.

65 - Spurs boss Antonio Conte took charge of his 100th match as a Premier League manager today, with his 65 victories only being bettered by Pep Guardiola and José Mourinho (73) through a century of games. Standards. pic.twitter.com/9DXCSudJ25