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Вест Хэм - Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов
"Пушкари" обыгрывают "молотобойцев"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 35-го тура АПЛ в лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Вест Хэм". Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал эту встречу на скамейке запасных и появился на поле лишь на 81-й минуте. Благодаря, этой победе подопечные Микеля Артеты продолжают идти на 4-м месте и опережают еще один лондонский клуб "Тоттенхэм" на два очка. В свою очередь команда Дэвида Мойеса замыкает еврокубковую "семерку".
Чемпионат Англии, 35-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"
Голы: Боуэн 45 - Холдинг 38, Габриэл 54
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