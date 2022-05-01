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Вест Хэм - Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Пушкари" обыгрывают "молотобойцев"

Вест Хэм - Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

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В рамках 35-го тура АПЛ в лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Вест Хэм". Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал эту встречу на скамейке запасных и появился на поле лишь на 81-й минуте. Благодаря, этой победе подопечные Микеля Артеты продолжают идти на 4-м месте и опережают еще один лондонский клуб "Тоттенхэм" на два очка. В свою очередь команда Дэвида Мойеса замыкает еврокубковую "семерку".

Чемпионат Англии, 35-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Арсенал" 1:2

Голы: Боуэн 45 - Холдинг 38, Габриэл 54

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В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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