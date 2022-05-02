Ливерпуль готов выставить на трансфер свою звезду

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Как сообщает издание Goal, Мохамед пока не согласился продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2023 года.

Таким образом, "Ливерпуль" летом попытается продать Салаха, чтобы он не покинул клуб бесплатно в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Мохамед сыграл 32 матча в АПЛ, в которых забил 22 мяча и 13 результативных передач.