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Ливерпуль готов выставить на трансфер свою звезду

Англия
(1 голосов)

Салах летом может покинуть клуб

Ливерпуль готов выставить на трансфер свою звезду

Мохамед Салах

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Как сообщает издание Goal, Мохамед пока не согласился продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2023 года.

Таким образом, "Ливерпуль" летом попытается продать Салаха, чтобы он не покинул клуб бесплатно в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Мохамед сыграл 32 матча в АПЛ, в которых забил 22 мяча и 13 результативных передач.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Goal.com

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