  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фергюсон бросал в него бутсой. Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фергюсон бросал в него бутсой. Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма

Англия
(1 голосов)

Можно просто Бекс

Фергюсон бросал в него бутсой. Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм родился 2 мая 1975 года в городе Лондон. Английский полузащитник, на протяжении карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ", также защищал цвета сборной Англии.

Читайте такжеНа с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ

Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. Бекхэм дважды занимал второе место в голосовании на звание "Игрока года" по версии ФИФА.

Дэвид стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов. Он был капитаном сборной Англии с 15 ноября 2000-го и до завершения чемпионата мира-2006, проведя с отличительным знаком на плече 58 матчей. Имя Бекхэма было самым популярным запросом в Google на спортивную тематику в 2003 и 2004 годах и стало популярным рекламным брендом, в том числе в мире моды.

Читайте такжеСын Бекхэма женился - вместо подарков он призвал отправить деньги на помощь Украине

Англичанин женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве Адамс) и имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен.

Читайте такжеБекхэм: В 2000 году Фергюсон сказал мне сбрить ирокез – он не шутил, стричься пришлось прямо на Уэмбли
Читайте такжеФорлан – о карьере в МЮ: Фергюсон и Бекхэм были готовы убить друг друга. Роналду? Эгоист, он всегда был возле зеркала

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде