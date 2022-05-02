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До свидания, Европа? На форварда МЮ претендует аргентинский гранд
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом покинет клуб. Его контракт с "дьяволами" истекает 30-го июня и стороны не заинтересованы в его продлении.
По данным AS, сейчас на уругвайца один главный претендент - аргентинский "Бока Хуниорс". Это не единственный вариант для Эдинсона, но один из самых приоритетных.
Кавани на протяжении двух лет выступал в составе "МЮ". За это время он успел отыграть 56 матчей, забить 19 голов и отдать семь голевых передач. Часть времени он пропустил из-за затяжных травм.
Ранее сообщалось, что "Юнайтед" ведет охоту за
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