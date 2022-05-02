До свидания, Европа? На форварда МЮ претендует аргентинский гранд

Опытный форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом покинет клуб. Его контракт с "дьяволами" истекает 30-го июня и стороны не заинтересованы в его продлении.

По данным AS, сейчас на уругвайца один главный претендент - аргентинский "Бока Хуниорс". Это не единственный вариант для Эдинсона, но один из самых приоритетных.

Кавани на протяжении двух лет выступал в составе "МЮ". За это время он успел отыграть 56 матчей, забить 19 голов и отдать семь голевых передач. Часть времени он пропустил из-за затяжных травм.