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До свидания, Европа? На форварда МЮ претендует аргентинский гранд

Англия
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До свидания, Европа? На форварда МЮ претендует аргентинский гранд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Опытный форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом покинет клуб. Его контракт с "дьяволами" истекает 30-го июня и стороны не заинтересованы в его продлении.

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По данным AS, сейчас на уругвайца один главный претендент - аргентинский "Бока Хуниорс". Это не единственный вариант для Эдинсона, но один из самых приоритетных.

Кавани на протяжении двух лет выступал в составе "МЮ". За это время он успел отыграть 56 матчей, забить 19 голов и отдать семь голевых передач. Часть времени он пропустил из-за затяжных травм.

Ранее сообщалось, что "Юнайтед" ведет охоту за главным талантом "Барселоны".

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Бока Хуниорс
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