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Клопп: Будет непросто, но это нормально. Полуфинал ЛЧ должен быть сложным
Юрген не расслабляется перед поездкой в Испанию
Фото: liverpoolfc.com
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с "Вильярреалом". "Они выложатся полностью, это абсолютно ясно", – приводит его слова сайт клуба.
– Решен ли исход противостояния?
– Конечно, нет, мы это знаем. Сейчас перерыв. В лучшем случае можно проигнорировать результат первого матча. Если бы это было кубковое противостояние, состоящее всего из одного матча, и нам пришлось бы ехать в Вильярреаль, мы бы постарались победить – и мы постараемся это сделать.
Они выложатся полностью, это абсолютно ясно. И это стало ясно сразу после игры, учитывая то, что сказал Унаи (Эмери), то, с каким составом они провели матч в Ла Лиге – кажется, в старте было 8 новых игроков, а еще двоих, которые снова вышли с первых минут, заменили в перерыве.
Так что будет непросто, но все в порядке, в полном порядке, потому что полуфинал Лиги чемпионов должен быть сложным, и это абсолютно нормально.
Мы не думали, что будет просто. Это будет нелегко. Но мы провели хорошую игру дома, и нам лучше провести хорошую игру и там, – сказал главный тренер "Ливерпуля".
Встреча начнется во вторник, 3 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч закончился победой "Ливерпуля" дома (2:0).
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