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Роналду второй раз подряд игрок месяца в Юнайтед
5 голов в этом месяце
Фото: twitter.com/ManUtd
Криштиану Роналду стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в апреле, об этом сообщает клубный сайт. Португалец набрал 74% голосов болельщиков.
Второе место в голосовании занял Давид Де Хеа (21%), а третье – Неманя Матич (5%).
Роналду был признан лучшим игроком месяца в "МЮ" второй раз подряд. Всего же это четвертая награда португальца в этом сезоне.
В этом сезоне Криштиану провел за "МЮ" 37 матчей, забил 23 гола и отдал 3 голевые передачи.
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Источник:manutd.com
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