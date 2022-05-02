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Роналду второй раз подряд игрок месяца в Юнайтед

Англия
(1 голосов)

5 голов в этом месяце

Роналду второй раз подряд игрок месяца в Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Криштиану Роналду стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в апреле, об этом сообщает клубный сайт. Португалец набрал 74% голосов болельщиков.

Второе место в голосовании занял Давид Де Хеа (21%), а третье – Неманя Матич (5%).

Роналду был признан лучшим игроком месяца в "МЮ" второй раз подряд. Всего же это четвертая награда португальца в этом сезоне.

В этом сезоне Криштиану провел за "МЮ" 37 матчей, забил 23 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Давид де Хеа Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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