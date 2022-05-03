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Варан забил свой первый гол за Манчестер Юнайтед
Понадобилось 28 матчей
Фото: twitter.com/goal
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан впервые отметился за клуб. Манкунианцы обыграли "Брентфорд" (3:0).
Raphaël Varane has scored his first-ever goal for Manchester United. ????— Squawka (@Squawka) May 2, 2022
В своем 28 матче за "МЮ" Рафаэль забил дебютный гол. До этого француз отметился только голевой передачей в матче с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.
Рафаэль присоединился к "МЮ" прошлым летом, покинув "Реал" Мадрид. Англичане отдали за переход французского защитника 40 миллионов евро.
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