  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Варан забил свой первый гол за Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Варан забил свой первый гол за Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Понадобилось 28 матчей

Варан забил свой первый гол за Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/goal

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан впервые отметился за клуб. Манкунианцы обыграли "Брентфорд" (3:0).

В своем 28 матче за "МЮ" Рафаэль забил дебютный гол. До этого француз отметился только голевой передачей в матче с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

Рафаэль присоединился к "МЮ" прошлым летом, покинув "Реал" Мадрид. Англичане отдали за переход французского защитника 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Брентфорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде