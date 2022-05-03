Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выход из пике. Видео голов и обзор матча МЮ - Брентфорд 3:0
Последний в этом сезоне домашний матч МЮ завершился победой манкунианцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После всего одного набранного очка в трёх последних матчах чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" наконец-то показал признаки жизни. В родных стенах команда пока ещё Ральфа Рангника
Чемпионат Англии, 35-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 3:0
Голы: Фернандеш 9, Роналду 61 (пен.), Варан 72
Популярное сейчас
- Сакральная дата для нового фюрера. 9 мая путин может официально объявить Украине войну
- Верес выиграл благотворительный турнир, одолев сборную звезд с Селезневым
- Дисквалификация россии от УЕФА, сборная в Словении, пас Малиновского. Главные новости за 2 мая
- Раненый зверь вдвойне опаснее. АПЛ. Эвертон – Челси 1:0
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО