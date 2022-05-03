Выход из пике. Видео голов и обзор матча МЮ - Брентфорд 3:0

После всего одного набранного очка в трёх последних матчах чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" наконец-то показал признаки жизни. В родных стенах команда пока ещё Ральфа Рангника разобралась с "Брентфордом" , который ещё совсем недавно громил на выезде "Челси". Впрочем, Лига чемпионов на следующий сезон уже практически ушла: "Юнайтед" осталось провести два матча, а отставание от "Арсенала" в пять баллов. "Брентфорд" уже в принципе никаких серьёзных задач не решает: он оторвался от зоны вылета на восемь баллов, и сейчас может доигрывать чемпионат, присматриваясь уже к следующему.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 3:0

Голы: Фернандеш 9, Роналду 61 (пен.), Варан 72